Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar. 90'ların efsanevi dizisi Bizimkiler'de Cafer'in eşi Gül karakterini canlandıran oyuncu Mine Teber bakın şimdi yapıyor. Başta apartmanın cefakar kapıcısının cefakar karısı rolünde haftada 2 kez merdiven silerdi ve çocuklarını okula götürüp getirirdi. Sonraları apartmanda açılan muayenehanenin çalışanı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mine Teber şimdi yönetmen eşi Faruk Teber ve kızıyla dünyayı geziyor. Mine Teber gezdikleri yerleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte ünlü oyuncu Mine Teber'in ve diğer ünlü isimlerin son hali…