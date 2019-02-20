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  • Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

’in ’ü ’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar. 90'ların efsanevi dizisi 'de Cafer'in eşi karakterini canlandıran oyuncu bakın şimdi yapıyor. Başta apartmanın cefakar kapıcısının cefakar karısı rolünde haftada 2 kez merdiven silerdi ve çocuklarını okula götürüp getirirdi. Sonraları apartmanda açılan muayenehanenin çalışanı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mine Teber şimdi yönetmen eşi Faruk Teber ve kızıyla dünyayı geziyor. Mine Teber gezdikleri yerleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte ünlü oyuncu Mine Teber'in ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 12:07
Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

FAHRİYE EVCEN

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Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

FAHRİYE EVCEN

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

FAHRİYE EVCEN

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

FAHRİYE EVCEN

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

EMINA JAHOVIC

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

EMINA JAHOVIC

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