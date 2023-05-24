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Haberler Galeri Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:33

Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlattı. İlk görüşte âşık olmadığını söyleyen oyuncu, "Aşk evliliği yaptım. 40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada ruhtan bir çarpma yaşadım" açıklamasını yaptı. İşte tüm detaylar...

Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, "Aşka inanır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aşka inananlardandım... Fakat 'Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey' diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım.

Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış.

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Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı.

Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

'Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz."

Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

Ankara'ya bağlı Üçem köyünde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, üniversiteyi kazanamayınca babasının kendisini tarlada çalıştırdığını anlattı:

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