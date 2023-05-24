Bomba aşk itirafı! Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile evliliğini ilk kez anlattı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlattı. İlk görüşte âşık olmadığını söyleyen oyuncu, "Aşk evliliği yaptım. 40'ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada ruhtan bir çarpma yaşadım" açıklamasını yaptı. İşte tüm detaylar...