Boşanma sebepleri meğer Bülent Şakrakmış! Ceyda Düvenci'den manidar paylaşım "Kendimle kalma zamanı"

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları uzun zamandır konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılık iddiasıyla gündemde. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, aralarındaki problemi çözemedi. Bülent Şakrak ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Ceyda Düvenci boşanma kararını itiraf etmişti. Ceyda Düvenci'nin sözleri şaşırtan gerçeği ortaya çıkarmıştı. Düvenci'den manidar paylaşım geldi.