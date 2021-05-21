Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

90'lı yılların sonuna damga vuran Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Bücür Cadı Zeliş'i görenler tanımakta güçlük çekiyor. Günler sonra 30 yaşına basacak olan güzel oyuncu Merve Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında rol arkadaşı müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu. Beyazlar içinde duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Merve Erdoğan'a beğeni yağmıştı. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali ve sosyal medyada olay olan çocuk yıldızların değişimi…