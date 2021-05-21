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Haberler Galeri Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 13:17

Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... 'ı bir de şimdi görün!

90'lı yılların sonuna damga vuran dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu , şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. 'i görenler tanımakta güçlük çekiyor. Günler sonra 30 yaşına basacak olan güzel oyuncu Merve Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında rol arkadaşı müzisyen ile nikah masasına oturmuştu. Beyazlar içinde duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Merve Erdoğan'a beğeni yağmıştı. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte ve sosyal medyada olay olan çocuk yıldızların değişimi…

Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

90'lı yılların sonuna damga vuran dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu , şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

Zeliş'i görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken yaşayan , asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

İşte 'nın Zeliş'i 'ın son hali ve sosyal medyada olay olan çocuk yıldızların değişimi…

Bücür Cadı Zeliş değişimi ile dudak uçuklattı... Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı bir de şimdi görün!

Günler sonra 30 yaşına basacak olan güzel oyuncu , geçtiğimiz ocak ayında rol arkadaşı müzisyen ile nikah masasına oturmuştu.

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