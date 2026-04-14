Haberler Galeri Bugünkü maç programı: 14 Nisan Salı hangi maçlar var, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 09:24

Futbol severler bugün hangi maçların olduğunu araştırmaya başladı. 14 Nisan Salı tarihinde stadyumlar, hem Avrupa hem de dünya futbolunda önemli karşılaşmalara sahne olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. İşte izleyiciler için dolu dolu geçecek bugünün fikstürüne dair detaylar…

Futbol dünyasında heyecan artacak. 14 Nisan maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadeleleriyle öne çıkıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri sahne alırken, aynı gün Suudi Pro Lig ve diğer organizasyonlarda da kritik karşılaşmalar futbol severleri bekliyor. Özellikle Liverpool - PSG ve Atletico Madrid - Barcelona maçları, gecenin en çok konuşulan randevuları arasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV KAPIŞMALAR

  • 22.00 Liverpool - PSG - Tabii Spor
  • 22.00 Atletico Madrid - Barcelona - Tabii Spor

SUUDİ PRO LİG'DE KRİTİK MÜCADELE

  • 21.00 Al Qadsiah - Al Shabab - S Sport Plus

GÜNÜN DİĞER ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • 20.00 İsviçre - Türkiye (Kadın Futbol) – Tivibu Spor
  • 21.00 Al Ittihad - Al Wahda – Spor Smart
