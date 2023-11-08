Giriş Tarihi: 08.11.2023 15:43

Burak Özçivit'in biricik kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burçun Özçivit güzelliğiyle mankenlere taş çıkardı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Instagram'da 24.7 milyon takipçisi olan Burak Özçivit özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. Burak Özçivit sık sık kız kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...