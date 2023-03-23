Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit'in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:49

Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit'in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Burak Özçivit özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Aile yaşantısıyla sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocuklarının yanı sıra diğer aile bireyleri de ilgi odağı oluyor. Burak Özçivit sık sık kız kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit’in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit’in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit’in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit’in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kısa bir süre önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Burak Özçivit’in kız kardeşi tam bir esmer güzeli! Burak Özçivit’in biricik kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

SON DAKİKA