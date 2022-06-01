Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:30

Burak Özçivit'in kız kardeşini gören hayran kalıyor! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi tam bir esmer güzeli!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...