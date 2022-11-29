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Haberler Galeri Burak Özçivit'in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:30

Burak Özçivit'in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorum yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Burak Özçivit’in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Burak Özçivit’in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor.

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Burak Özçivit’in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var.

Burak Özçivit’in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Burak Özçivit’in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

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