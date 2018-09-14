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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Giriş Tarihi: 14.09.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 10:13
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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Mayıs ayında işadamı Berk Suyabatmaz'la evlenen 'u taşınma telaşı sardı.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Mayıs ayında iş adamı Berk Suyabatmaz'la evlenen 'u taşınma telaşı sardı.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Akşam Life'ta yer alan habere göre; güzel sunucu, Emirgan'daki bekar evinden taşındı.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Eşiyle birlikte İstanbul'da Boğaz'a nazır bir ev arayışına giren , bu süre içinde Raffles Otel'de kalmayı tercih etti.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Sunucu, içine sinen bir ev buluna kadar otelin full Boğaz manzaralı suit odasında yaşayacak.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!

Bunun için geceliğine 3 bin TL ödeyen güzel sunucunun otelde ne kadar kalacağı ise henüz net değil.

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ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
Burcu Esmersoy ev bulamadı bakın nereye yerleşti!
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