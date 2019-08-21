Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Burcu Esmersoy ismi şu sıralar arama motorlarında oldukça aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde masal gibi bir düğünle evlenen Burcu Esmersoy şimdilerde boşanma haberleri ile konuşulmaya başlandı. Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ve tarzı ile her zaman gündemde yer almayı başaran güzel isim şimdilerde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle oldukça zayıflamış görünüyor. Peki magazin gündemindeki yerli ve yabancı ünlü isimler kaç kilo? Burcu Esmersoy'un kilosunu duyunca çok şaşıracaksınız..