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  • Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ismi şu sıralar arama motorlarında oldukça aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde masal gibi bir düğünle evlenen Burcu Esmersoy şimdilerde boşanma haberleri ile konuşulmaya başlandı. Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ve tarzı ile her zaman gündemde yer almayı başaran güzel isim şimdilerde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle oldukça zayıflamış görünüyor. Peki magazin gündemindeki yerli ve yabancı ünlü isimler kaç kilo? Burcu Esmersoy'un kilosunu duyunca çok şaşıracaksınız..

Giriş Tarihi: 21.08.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 12:43
Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

Magazin gündemine bomba gibi düşen ismi şu sıralar arama motorlarında oldukça aratılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde masal gibi bir düğünle evlenen Burcu Esmersoy şimdilerde boşanma haberleri ile konuşulmaya başlandı. Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ve tarzı ile her zaman gündemde yer almayı başaran güzel isim şimdilerde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle oldukça zayıflamış görünüyor.

Peki magazin gündemindeki yerli ve yabancı ünlü isimler kaç kilo? Burcu Esmersoy'un kilosunu duyunca çok şaşıracaksınız..

Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

TÜLİN ŞAHİN 55 KİLO

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Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!
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Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

EBRU ŞALLI 47 KİLO

Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!
Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!

FULYA ZENGİNER 53 KİLO

Burcu Esmersoy meğer.. Duyunca çok şaşıracaksınız!
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