Giriş Tarihi: 24.08.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 14:50

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor, her hareketiyle adından söz ettiriyor. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu geçen aylarda bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Esmersoy, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Burcu Esmersoy, düğüne günler kala yaptığı itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.