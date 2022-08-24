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Haberler Galeri Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 14:50

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor, her hareketiyle adından söz ettiriyor. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu geçen aylarda bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Esmersoy, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı. Burcu Esmersoy, düğüne günler kala yaptığı itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

Yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı.

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Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

Şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, müstakbel eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Burcu Esmersoy 'Bomboş bir uçakta yanyana oturduk' dedi. Devamında ise şunları söyledi...

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı! Düğüne günler kala şaşırtan itiraf!

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben.

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