Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

Son olarak romantik komedi dizisi Afili Aşk ile ekranlarda boy gösteren şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. dizisi ile adından sıkça söz ettiren son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk tatil pozlarıyla gündemden düşmüyor. Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. çok beğenilen Burcu Özberk ile de ilgi odağı olmuştu. Doğal güzelliğine güvenen Burcu Özberk yaptığı cesur paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin ...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:16
Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

Son olarak romantik komedi dizisi Afili Aşk ile ekranlarda boy gösteren şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. dizisi ile adından sıkça söz ettiren son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk tatil pozlarıyla gündemden düşmüyor. Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. çok beğenilen Burcu Özberk ile de ilgi odağı olmuştu. Doğal güzelliğine güvenen Burcu Özberk yaptığı cesur paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin ...

Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

HADİSE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

HATİCE ŞENDİL

Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Güzel oyuncu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
SON DAKİKA