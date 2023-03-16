Giriş Tarihi: 16.03.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:02

Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Buse Varol'un erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu günü! Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanında biraraya geldi. Buse Varol'un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol siyah vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. İşte Buse Varol'un kardeşinin nişanından kareler...