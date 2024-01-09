Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:57
Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!
Uzun yıllardır dostluklarıyla imrendiren Enis Arıkan ile Ezgi Mola'ya nazar değmişti. Aralarına kara kedi girdiği iddia edilen ikilinin küs olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Enis Arıkan ile Ezgi Mola neden küstüğü merak konusu olmuştu. Küslük sebebini açıklamayan eski dostlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arasında neler olduğunun tüm detayları…