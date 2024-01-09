Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

DOĞUMA GİTMEDİ

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortaya atıldı. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. İkilinin arasının, Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı ile birlikteliğe başladığından beri limoni olduğu iddialar arasında.