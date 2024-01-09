Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:57

Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

Uzun yıllardır dostluklarıyla imrendiren Enis Arıkan ile Ezgi Mola'ya nazar değmişti. Aralarına kara kedi girdiği iddia edilen ikilinin küs olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Enis Arıkan ile Ezgi Mola neden küstüğü merak konusu olmuştu. Küslük sebebini açıklamayan eski dostlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arasında neler olduğunun tüm detayları…

Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan eski dostların ani küslüğü, hayranları tarafından merak edildi.

Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

Biten dostluklarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ünlü isimler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

Sosyal medyada bir kullanıcıdan, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

DOĞUMA GİTMEDİ

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortaya atıldı. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. İkilinin arasının, Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı ile birlikteliğe başladığından beri limoni olduğu iddialar arasında.

Büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Enis Arıkan ile Ezgi Mola’ya nazar değdi! Bakın neden küsmüşler!

ARALARI BOZUK

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın aralarının bozulduğu, bir süredir küs oldukları iddia edilmişti. Takvim'in köşe yazarı Ufuk Özcan, ikilinin arasının neden bozulduğunu köşesine taşımıştı.

İşte o yazı…

SON DAKİKA