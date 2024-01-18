Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını vermişti. Emrah'ın, kabul etmek istemediği oğlu Tayfun, babasının sözlerine inanamadı.