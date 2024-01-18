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Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 07:09

Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması çok konuşulmuştu. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak görüntülendiği AVM'de "Benim iki tane evladım var" demişti… Emrah'ın, kabul etmek istemediği oğlu Tayfun, babasının sözlerine inanamadı. İşte tüm detaylar…

Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını vermişti. Emrah'ın, kabul etmek istemediği oğlu Tayfun, babasının sözlerine inanamadı.

Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

KABULLENMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Emrah'ın nikah dışı evlilik sonucunda dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmesi çok uzun sürmüştü. Ünlü şarkıcı, 1991'de doğan Tayfun'u yedi yaşında yapılan DNA testi sonucunun uyumlu çıkması sonucu kabullenmek zorunda kalmıştı.

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Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİYOR

Tayfun, senelerce kendini babasına kabullendirmeye çalışmıştı. Emrah ise oğluna Bursa'da bir ev vererek, mirastan hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.

Babasının tüm haklardan feragat ettiğine dair belge imzalatarak bağlarını kopardığı Tayfun, bir süre Emrah'la görüşmeye çalışmış, fakat her defasında reddedilmişti.

Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

"SAHNELERE DEVAM EDECEĞİM"

Şarkıcı Emrah, Akmerkez'deydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi Günay'da sahneye çıkan ve gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim. Sahneleri özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi alaka çok güzeldi" şeklinde konuşmuştu.

Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!

"BENİM İKİ TANE EVLADIM VAR"

Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusuna, "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" yanıtını vermişti.

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