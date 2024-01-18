Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
07:09
Büyük oğlunu yok saymıştı! Şarkıcı Emrah “Benim iki tane evladım var” demişti… Tayfun Erdoğan’dan o sözlere yanıt geldi!
2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Düğün törenine gitmeyen Emrah'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması çok konuşulmuştu. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak görüntülendiği AVM'de "Benim iki tane evladım var" demişti… Emrah'ın, kabul etmek istemediği oğlu Tayfun, babasının sözlerine inanamadı. İşte tüm detaylar…