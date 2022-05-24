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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan tatil öncesi flaş karar!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:20

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan tatil öncesi flaş karar!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak "Yeşilçam" dizisiyle dijital ekranda boy göstermişti. Projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışın ile birlikteliğini sürdürüyor. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, son olarak tatil sezonunu açtı. Teknesiyle Marmaris'e giden ünlü oyuncu, tatil öncesi kesenin ağzını açtı. Yeni bir bot, elektrikli sörf tahtası ve kano alan yakışıklı oyuncu, bakın ne kadar harcadı...

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

Ünlüler dünyasında deniz tutkunu deyince akla ilk gelen isimlerden biri ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oluyor.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

Uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile önceki günlerde Marmaris'e giden Ulusoy, geleneğini bozmadı.

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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

Her zamanki gibi tatil için teknesini tercih eden yakışıklı oyuncu, dümenini Ege'ye çevirmeden önce de denize yatırımını yaptı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

DENİZ AŞKI BİR BAŞKA

Takvim'in haberine göre; Balıkçılık ve su sporları konusunda bonkör davranan Çağatay Ulusoy, bu sene de kendisine yeni bir bot aldı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

Ünlü oyuncu, balıkçılık için kullanacağı botuna 300 bin TL, elektrikli sörf tahtasına 130 bin TL ve yeni satın aldığı kanosuna da 30 bin TL verdi.

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