Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan tatil öncesi flaş karar!

Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
16:20
Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak "Yeşilçam" dizisiyle dijital ekranda boy göstermişti. Projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışın ile birlikteliğini sürdürüyor. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, son olarak tatil sezonunu açtı. Teknesiyle Marmaris'e giden ünlü oyuncu, tatil öncesi kesenin ağzını açtı. Yeni bir bot, elektrikli sörf tahtası ve kano alan yakışıklı oyuncu, bakın ne kadar harcadı...