Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:50

Çağatay Ulusoy'un gönlünü çelen Afra Saraçoğlu mu? Çağatay Ulusoy'un 6 yıllık aşkı Duygu Sarışın ayrılığı yalanlamadı!

Afra Saraçoğlu ile 2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı haberleri magazine bomba gibi düşmüştü. Çağatay Ulusoy'un 6 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı meslektaşı Duygu Sarışın gecelerde ortaya çıktı. Önce İlkin Tüfekçi ile adı anılan ve şimdilerde Afra Saraçoğlu ile birlikte olduğu konuşulan Çağatay Ulusoy ile yollarını ayıran Duygu Sarışın ayrılık haberlerini yalanlamadı. Peki evlilik haberleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy'un aşkını bitiren sebep Afra Saraçoğlu mu?