Giriş Tarihi: 29.09.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
08:31
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in yanında kısa kaldı! Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı!
"Çağla ilk kez birinin yanında kısa kalmış" bu yorum Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile paylaştığı karelerine geldi. 4,7 milyon takipçili hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, "Biraz eski, biraz yeni" dedi. Kendi çocukluğu, oğullarının küçüklük halleri ve şimdilerden kareleri takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'e yorum yağdı. Çağla Şıkel'in özellikle oğlu Kuzey ile pozları ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey Altuğ yakışıklılığıyla mankenlere taş çıkardı! İşte Çağla Şıkel'in boyunu geçen oğlu Kuzey Altuğ...