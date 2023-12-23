Giriş Tarihi: 23.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 22:23

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmadı. Çağla Şıkel, boşandıktan sonra beraber görüntü verdiği ilk sevgilisi avukat Nail Gönenli oldu. Ünlü çift, gözlerden uzakta ilişkilerini 1 yıldır sürdürüyor. Ancak Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'den bugün şaşırtan bir iddia magazin gündeminde yer aldı. İddiaya göre Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı. Dün gece bir mekanda görüntülenen Çağla Şıkel'in çok samimi bir şekilde bir gençle dans ettiği gündeme bomba gibi düştü. Nail Gönenli'den ayrılan Çağla Şıkel, yeni bir aşka mı yelken açtı?