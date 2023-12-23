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Haberler Galeri Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 22:23

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra adı kimseyle anılmadı. Çağla Şıkel, boşandıktan sonra beraber görüntü verdiği ilk sevgilisi avukat Nail Gönenli oldu. Ünlü çift, gözlerden uzakta ilişkilerini 1 yıldır sürdürüyor. Ancak Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'den bugün şaşırtan bir iddia magazin gündeminde yer aldı. İddiaya göre Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı. Dün gece bir mekanda görüntülenen Çağla Şıkel'in çok samimi bir şekilde bir gençle dans ettiği gündeme bomba gibi düştü. Nail Gönenli'den ayrılan Çağla Şıkel, yeni bir aşka mı yelken açtı?

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü manken Çağla Şıkel, boşandıktan sonra kimseyle görüntü vermemeye özen gösterdi.

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

Çağla Şıkel, boşandıktan sonra beraber görüntü verdiği ilk sevgilisi avukat Nail Gönenli oldu. Ünlü çift, gözlerden uzakta ilişkilerini 1 yıldır sürdürüyor.

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Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ancak ünlü çiftle ilgili bugün yepyeni bir iddia ortaya atıldı.

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI İDDİASI!

İddiaya göre Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı.

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı! Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı?

SAMİMİ DANS! YENİ BİR AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

Dün gece bir mekanda görüntülenen Çağla Şıkel'in çok samimi bir şekilde bir gençle dans ettiği gündeme bomba gibi düştü.

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