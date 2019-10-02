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  • Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den itirafı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, bu akşam 2019'da yarışacak finalistlere destek verdi. Finale kalan kızların sosyal medyada eleştirilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden ünlü model şöyle konuştu: "Onlar gencecik kızlar. 'Nereden buluyorlar bu çirkin kızları' demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar." 1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Çağla Şıkel, "Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim…" İşte Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf…

Giriş Tarihi: 02.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:27
Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

Çağla Şıkel, bu akşam 2019'da yarışacak finalistlere destek verdi.

Finale kalan kızların sosyal medyada eleştirilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden ünlü model şöyle konuştu:

Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

"Onlar gencecik kızlar. 'Nereden buluyorlar bu çirkin kızları' demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar."

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Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

Hürriyet'in haberine göre; 1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Şıkel, "Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil" diye konuştu.

Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

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