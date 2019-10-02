Çağla Şıkel yıllar sonra açıkladı! İşte Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, bu akşam Miss Turkey 2019'da yarışacak finalistlere destek verdi. Finale kalan kızların sosyal medyada eleştirilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden ünlü model şöyle konuştu: "Onlar gencecik kızlar. 'Nereden buluyorlar bu çirkin kızları' demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar." 1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Çağla Şıkel, "Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim…" İşte Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf…