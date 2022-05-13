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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO'nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 07:44

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO'nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Dizide bir süredir görünmeyen ünlü oyuncu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un, bu süreçte tedavi gördüğü öğrenilmişti. Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. Bakın Devrim Yakut'un eşi kim çıktı!

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle büyük bir üne kavuşan Devrim Yakut, özel hayatıyla gündeme geldi.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.

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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer alan Devrim Yakut, karakterleri canlandırmayan onları adeta yaşayan oyuncular arasında gösteriliyor.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi kim biliyor musunuz? Meğer EDHO’nun yıldızıyla evliymiş… Sosyal medyada trend oldular!

Doğaçlama yeteneği oldukça kuvvetli olan Yakut'un evli olduğu ismi ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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