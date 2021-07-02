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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...
Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 16:53

Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fetheden Burcu Biricik,Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Burcu Biricik dizisinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde aldı. Arkadaşları ile plajda eğlenceli anlar yağayan Burcu Biricik takipçileri ile paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in bikinili pozları ve sizin için derlediğimiz ünlü güzellerin bikinili pozları...

Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fetheden Burcu Biricik,Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu.

Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Burcu Biricik dizisinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde aldı. Arkadaşları ile plajda eğlenceli anlar yağayan Burcu Biricik takipçileri ile paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. İşte Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in bikinili pozları ve sizin için derlediğimiz ünlü güzellerin bikinili pozları...

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Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

'Camdaki Kız'ın yıldızı Biricik bu kez kız arkadaşları Ecem Özkaya ve Aydan Taş'ı alarak sahilin yolunu tuttu.

Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Üç arkadaş kumsalda çocuklar gibi şendi.

Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Dansları ve kahkahaları ile tüm plajın dikkatini çektiler.

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