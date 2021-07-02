Camdaki Kız'ın güzeli Burcu Biricik bikinili pozları ile mest etti! İşte ünlü isimlerden tatil paylaşımları...

Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fetheden Burcu Biricik,Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu.