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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:20

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Hamza Yazıcı şu sıralar sevgilisi ile tatilde. Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. İlişkisi hakkında konuşan Hamza Yazıcı "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı. Güzelliğiyle dikkat çeken Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes sosyal medyada da ilgi odağı oldu...

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Hamza Yazıcı şu sıralar sevgilisi ile tatilde.

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi.

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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...

İlişkisi hakkında konuşan Hamza Yazıcı "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...

Güzelliğiyle dikkat çeken Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes sosyal medyada da ilgi odağı oldu...

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde! Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes güzelliğiyle dikkat çekti...
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