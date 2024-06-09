Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya, oğlu Can ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu sevincini takipçileriyle paylaştı...