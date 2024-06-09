Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
14:24
Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!
Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya, oğluyla tatile çıktı.Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı...