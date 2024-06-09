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Haberler Galeri Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 14:24

Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya, oğluyla tatile çıktı.Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı...

Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Esra Akkaya, oğlu Can ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu sevincini takipçileriyle paylaştı...

Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

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Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Başarılı oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi oğlu Can Alex için atıyor.

Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!

Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Böyle gel 2024' dedi.

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