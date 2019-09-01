Canan Karatay'ın eşi görenleri şaşırtıyor! İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak eşi...

Televizyonlarda, beyaz perdede izlediğiniz ünlülerin eşlerini hiç merak ettiniz mi? Son zamanların en merak edilen magazin konularından biri de ünlülerin eşlerinin kim olduğu...Sağlık konusundaki söylemleriyle gündemden düşmeye Canan Karatay'ın eşi gözlerden ve kameralardan uzak duruyor. Çoğu kişinin merak ettiği Canan Karatay'ın eşi kimdir? Diğer ünlü isimler kimlerle evli? İşte Canan Karatay ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri…