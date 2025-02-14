Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Medyanın da uzun süre gündeminde yer alan bu olay sonrası Amerika'da görülen davada Tok'a ve Cihantimur'a Türkiye'ye iade kararı çıktı. Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olmasına rağmen iade kararı çıkmasını çok önemli buluyorum. Başka ülkenin vatandaşı olmak, Türkiye'de suç işleme özgürlüğünü kimseye vermez.