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Haberler Galeri Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:02

Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Türk medyasının yakından takip ettiği gündem konularına dair çarpıcı analizleriyle tanınan Tuba Kalçık, son yazısında yine dikkat çeken meselelere değiniyor. Adaletin yerini bulması açısından büyük önem taşıyan Timur Cihantimur'un iade kararının yankıları sürerken, benzer bir süreç Yağmur Taktaş davasında da gündeme geliyor. Öte yandan, sanat dünyasında yaşanan aile içi çatışmalar da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Kalçık'ın kaleminden son gelişmeler…

Tuba KALÇIK
Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Hatırlarsınız, 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur, ehliyetsiz araba kullanması sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur olay sonrası Amerika'ya kaçmıştı.

Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Medyanın da uzun süre gündeminde yer alan bu olay sonrası Amerika'da görülen davada Tok'a ve Cihantimur'a Türkiye'ye iade kararı çıktı. Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olmasına rağmen iade kararı çıkmasını çok önemli buluyorum. Başka ülkenin vatandaşı olmak, Türkiye'de suç işleme özgürlüğünü kimseye vermez.

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Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

İade kararı da bunun en somut örneği oldu. Cihantimur'un Amerika'ya kaçmasından kısa bir süre sonra ünlü sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın Amerika'da şüpheli ölümü medyada geniş yer almıştı. Taktaş'ın acılı annesi ile söyleşi yaptığımda kızının ölümünden erkek arkadaşını sorumlu tutmuştu.

Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Amerikan vatandaşı olan A.C.F'ye yönelik Taktaş'ın ailesi de yakalama ve Türkiye'ye iade kararı için hukuki süreci başlatmıştı.

Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!

Ailenin avukatı Fethi Öksüz'e Cihantimur'un iade kararının kendi dava sürecini nasıl etkileyeceğini sordum. Cihantimur'un iade kararını çok önemli bulduğunu söyleyen Öksüz sözlerine şöyle devam etti:

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