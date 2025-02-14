Giriş Tarihi: 14.02.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
07:02
Cani anne Eylem Tok ve oğlununun iade kararı Yağmur Taktaş cinayeti için de emsal olacak!
Türk medyasının yakından takip ettiği gündem konularına dair çarpıcı analizleriyle tanınan Tuba Kalçık
, son yazısında yine dikkat çeken meselelere değiniyor. Adaletin yerini bulması açısından büyük önem taşıyan Timur Cihantimur
'un iade kararının yankıları sürerken, benzer bir süreç Yağmur Taktaş
davasında da gündeme geliyor. Öte yandan, sanat dünyasında yaşanan aile içi çatışmalar da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Kalçık'ın kaleminden son gelişmeler…