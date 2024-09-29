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Haberler Galeri 'Canım Kardeşim' filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!
Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 06:41

'Canım Kardeşim' filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Artık aramızda olmayan Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ın başrollerinde olduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının birçoğu hayatta yokken bazılarını ise tanımak artık çok zor. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleri ile merak konusu oluyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı 'Kahraman' karakteri ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla kendine hayran bırakan çocuk yıldız Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında! İşte bir dönemin minik yeteneği Kahraman Kıral'ın son hali...

’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu.

’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı. Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

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’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı...

’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral adeta sırra kadem basmıştı.

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