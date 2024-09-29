’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu.