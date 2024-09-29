’Canım Kardeşim’ filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
06:41
Artık aramızda olmayan Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ın başrollerinde olduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının birçoğu hayatta yokken bazılarını ise tanımak artık çok zor. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleri ile merak konusu oluyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı 'Kahraman' karakteri ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla kendine hayran bırakan çocuk yıldız Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında! İşte bir dönemin minik yeteneği Kahraman Kıral'ın son hali...