Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
10:23
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!
'Gönülçelen' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Ünlü çift, anne- baba olmaya hazırlanıyor. Nişantaşı'nda görüntülenen çift, bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı. İşte Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bebeklerine vereceği o isim!