Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

"TÜM DÜNYADA BİR KARŞILIĞI OLSUN İSTEDİK"

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat isim hakkında ilk kez açıklama yaparak, "İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ ARAMIŞ VE SONUNDA BULMUŞUZ GİBİ"

Daha önce bir dergiye röportaj veren çift, birbirlerine olan aşklarını "Çok uzun zaman birbirimizi aramış ve sonunda bulmuşuz gibi" sözleriyle dile getirmişti.