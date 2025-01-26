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Haberler Galeri Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:23

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

'Gönülçelen' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Ünlü çift, anne- baba olmaya hazırlanıyor. Nişantaşı'nda görüntülenen çift, bebeklerine verecekleri ismi de açıkladı. İşte Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın bebeklerine vereceği o isim!

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

Ünlü çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında hayatlarını birleştirdi ve mutlu evliliklerinden güzel haber geçtiğimiz aylarda da geldi.

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

FARKLI BİR HEYECAN YAŞIYORLAR

İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor.

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Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALMALARINA SAYILI GÜNLER KALDI!

Çocuklarını ocak sonu gibi kucaklarına almaya hazırlanan ve doğum için artık sayılı günler kala çift, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

İSMİ 'ATLAS' OLACAK!

Erkek bebek bekleyen çift, bebeklerinin isminin 'Atlas' olacağını açıkladı.

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’tan bebeklerinin ismi hakkında ilk açıklama: Tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik!

"TÜM DÜNYADA BİR KARŞILIĞI OLSUN İSTEDİK"

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat isim hakkında ilk kez açıklama yaparak, "İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ ARAMIŞ VE SONUNDA BULMUŞUZ GİBİ"

Daha önce bir dergiye röportaj veren çift, birbirlerine olan aşklarını "Çok uzun zaman birbirimizi aramış ve sonunda bulmuşuz gibi" sözleriyle dile getirmişti.

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