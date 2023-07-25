Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

4 yıllık ilişkisine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Alina Boz, hızlı çapkın Umut Evirgen'in markajına girmişti... Sosyal medyada adını "çapkın işletmeci" olarak çıkan ve adı bir çok güzel isimle anılan Umut Evirgen, Alina Boz'un ayrılık haberinin ardından harekete geçti ve "Aman Umut duyrmasın" diyenleri yine haklı çıkardı...