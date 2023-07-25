Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Çapkınlığıyla nam salan işletmeci "Aman Umut Evirgen duymasın" diyenleri haklı çıkarttı... Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti. İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...