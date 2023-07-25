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Haberler Galeri Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz'un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 06:49

Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz'un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşandı. Çapkınlığıyla nam salan işletmeci "Aman Umut Evirgen duymasın" diyenleri haklı çıkarttı... Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti. İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

4 yıllık ilişkisine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Alina Boz, hızlı çapkın Umut Evirgen'in markajına girmişti... Sosyal medyada adını "çapkın işletmeci" olarak çıkan ve adı bir çok güzel isimle anılan Umut Evirgen, Alina Boz'un ayrılık haberinin ardından harekete geçti ve "Aman Umut duyrmasın" diyenleri yine haklı çıkardı...

Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 4 senedir doludizgin gözlerden uzak birliktelik yaşıyordu. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atılmıştı.

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Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı.

Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti.

Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz’un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...

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