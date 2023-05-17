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Haberler Galeri Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan'ın son hali!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:37

Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan'ın son hali!

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapmadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı! 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 65 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali…

Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali!

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ardına bile bakmadan İstanbul'u terk etmişti. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali!

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı!

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Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali!

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali!

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp İstanbul’u terk etmişti... Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali!

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

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