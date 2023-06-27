Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan 32 yaşında şöhreti ardında bırakıp sırra kadem basmıştı! Eski manken Tarık Tarcan’ın son hali ortaya çıktı!

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ardına bile bakmadan İstanbul'u terk etmişti. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.