Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:13

Çarkıfelek'in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal'ın son hali inanılmaz! "Yıllar ona vız gelmiş"

Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Çarkıfelek yarışmasının gelmiş geçmiş en güzel hosteslerinden olan model Yasemin Koşal'a yıllar vız gelmiş. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Yasemin Koşal fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, zerafetiyle yıllara meydan okuyor... İşte Yasemin Koşal'ın son hali...