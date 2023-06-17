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Haberler Galeri Çarkıfelek'in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal'ın son hali inanılmaz! "Yıllar ona vız gelmiş"
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:13

Çarkıfelek'in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal'ın son hali inanılmaz! "Yıllar ona vız gelmiş"

Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Çarkıfelek yarışmasının gelmiş geçmiş en güzel hosteslerinden olan model Yasemin Koşal'a yıllar vız gelmiş. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Yasemin Koşal fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, zerafetiyle yıllara meydan okuyor... İşte Yasemin Koşal'ın son hali...

Çarkıfelek’in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal’ın son hali inanılmaz! Yıllar ona vız gelmiş

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal evlendikten sonra her şeyden elini eteğini çekmişti. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Çarkıfelek’in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal’ın son hali inanılmaz! Yıllar ona vız gelmiş

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor.

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Çarkıfelek’in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal’ın son hali inanılmaz! Yıllar ona vız gelmiş

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Çarkıfelek’in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal’ın son hali inanılmaz! Yıllar ona vız gelmiş

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Çarkıfelek’in en güzel hostesiydi... Yasemin Koşal’ın son hali inanılmaz! Yıllar ona vız gelmiş

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

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