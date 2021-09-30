Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli bir haber gelmişti. Uzun süredir aşk yaşayan çift, önceki gün birlikte tatile gitmişti. Ünlü basketbolcu, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Çok mutlu olan Şahin, teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, bu anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaştı. Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.