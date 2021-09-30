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Haberler Galeri Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’
Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 09:30

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli bir haber gelmişti. Uzun süredir aşk yaşayan çift, önceki gün birlikte tatile gitmişti. Ünlü basketbolcu, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Çok mutlu olan Şahin, teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, bu anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaştı. Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman (26), iki hafta önce Kapadokya'da evlenme teklif ettiği oyuncu Ebru Şahin'e (27) aşkını anlattı.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti. Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmişti.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda, Ebru Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin’e olan aşkını böyle anlattı! ‘Onu gördüğüm gün…’

Milli basketbolcu, "Hayatımdaki en güzel şey. Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O çok özel, o benim için gerçekten çok özel, o bir tane" ifadelerini kullandı.

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