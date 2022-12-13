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Haberler Galeri Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener'e benzetildi!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:15

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener'e benzetildi!

Hercai ve Destan dizilerindeki başarılarıyla adını geniş bir kilitleyen duyuran Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. Ebru Şahin son olarak imajını değiştirdi. Takipçileri güzel oyuncunun yeni halini ise Aydan Şener'e benzetti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Hercai'nin ardından son olarak Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

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Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Şahin, geçen günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti.

Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Ebru Şahin, son projesinden sonra NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'ın yanına gitmişti. Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette objektif takıldı.

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