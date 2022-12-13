Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu. Hercai'nin ardından son olarak Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Şahin, geçen günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti. Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti. Ebru Şahin, son projesinden sonra NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'ın yanına gitmişti. Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette objektif takıldı. Bir süredir eşiyle Amerika'da olan oyuncu, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Ebru Şahin'in yeni imajı 'İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil' Şahin, 'Türkiye'de değildim. Burada olduğum zaman da çok yoğun şekilde çalıştığım için bir yere gidemiyordum. Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yıl da evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Proje bazlı olarak gidip geleceğim.' şeklinde konuştu. Oyuncunun yeni imajı ise Türk tiyatrosunun başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi. İşte Ebru Şahin'in yeni imajına gelen yorumlar...