Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali Aydan Şener’e benzetildi!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:15

Hercai ve Destan dizilerindeki başarılarıyla adını geniş bir kilitleyen duyuran Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. Ebru Şahin son olarak imajını değiştirdi. Takipçileri güzel oyuncunun yeni halini ise Aydan Şener'e benzetti.