Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşklarının hızına kimse yetişemiyor. Gün geçmiyor ki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında yeni bir haber gündeme gelmesin. Artık yanyana görünmekten çekinmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti yine sürpriz bir haberler magazin gündemine damga vurdular. Sevgilisi Cem Yılmaz'ı ziyarete giden Serenay Sarıkaya'yı annesi almaya geldi. Serenay Sarıkaya'nın annesiÜmran Seyhan kızını aracıyla almaya geldiği Cem Yılmaz'ın evinin önünde beklerken kameralara yakalandı. Cem Yılmaz kayınvalidesi Ümran Seyhan ile tokalaşmak için aşağıya kadar inerek sevgilisi Serenay Sarıkaya ve annesini yolculadı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın Cem Yılmaz'dan sadece 1 yaş büyük olması ise sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. İşte genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle daha önce çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...
Giriş Tarihi: 16.03.2020
10:13
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
08:40
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