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Haberler Galeri Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi 'nın annesi ...

Ünlü komedyen ve 'nın aşklarının hızına kimse yetişemiyor. Gün geçmiyor ki hakkında yeni bir haber gündeme gelmesin. Artık yanyana görünmekten çekinmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti yine sürpriz bir haberler magazin gündemine damga vurdular. Sevgilisi Cem Yılmaz'ı ziyarete giden Serenay Sarıkaya'yı annesi almaya geldi. kızını aracıyla almaya geldiği Cem Yılmaz'ın evinin önünde beklerken kameralara yakalandı. Ümran Seyhan ile tokalaşmak için aşağıya kadar inerek sevgilisi Serenay Sarıkaya ve annesini yolculadı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. 'ın Cem Yılmaz'dan sadece 1 yaş büyük olması ise sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. İşte genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle daha önce çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 08:40
Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Ünlü komedyen ve 'nın aşklarının hızına kimse yetişemiyor. Gün geçmiyor ki hakkında yeni bir haber gündeme gelmesin. Artık yanyana görünmekten çekinmeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti yine sürpriz bir haberler magazin gündemine damga vurdular. Sevgilisi Cem Yılmaz'ı ziyarete giden Serenay Sarıkaya'yı annesi almaya geldi. kızını aracıyla almaya geldiği Cem Yılmaz'ın evinin önünde beklerken kameralara yakalandı. Ümran Seyhan ile tokalaşmak için aşağıya kadar inerek sevgilisi Serenay Sarıkaya ve annesini yolculadı.

Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Hürriyet'in haberine göre oyuncu 'ı önceki gün sevgilisi 'ın Levent'teki evinden annesi aldı.

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Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

, ünlü şovmenin evinin kapısının önünde araçtan inmeyerek kızının gelmesini bekledi.

Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

, o sırada dışarı çıkarak ünlü oyuncunun annesinin elini sıkıp, "İyisinizdir inşallah" dedi. Ardından gazetecilere gülerek "Sizdeki amaç ne?" diyerek takıldı. , koşar adım arabasına bindi.

Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

ve 'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. 'ın Cem Yılmaz'dan sadece 1 yaş büyük olması ise sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu. İşte genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle daha önce çok konuşulan ...

Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

EMINA JAHOVIC

Cem Yılmaz müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı! İşte Cem Yılmaz'ın kayınvalidesi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

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