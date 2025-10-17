Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:08

Yönetmenliğini Ümit Gündoğdu'nun üstlendiği, senaryosu Bektaş Topaloğlu imzası taşıyan; kadrosunda İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ayşen İnci, Ege Aydan, Melissa Dilber, Barçın Çalış ve Taygun Erkeskin gibi usta isimleri barındıran "Senden Kalan" filmi bugün vizyona girdi. Duygusal yönü güçlü hikayesiyle dikkat çeken filmin vizyon öncesinde Cemal Hünal ile bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DURNA
KARİYERİ BURAYA KADAR GETİREBİLMİŞ OLMAK ÇOK BÜYÜK NİMET

-Filmin ana temasında "sahne ışıltısı" ve beraberinde getirdiği baskılara dair detaylar görüyoruz. Siz tabiri caizse bu ışıltılı hayattan hiç rahatsızlık duydunuz mu?

Kendim için hayır açıkçası. Ben çok düzayak ve anlık yaşadığımı düşünüyorum her şeyi. Bu günlük ilişkilerime de yansıyor. Hani tanınan bir oyuncu personasıyla görünmezliğin olmadan ortakta gezmek tuhaf olabiliyor bazen. Bunu fazlasıyla hissettiriyor çevremdekiler. Ama normalleşebiliyor. Benim için açıkçası oyunculuk gibi bir meslek seçip de yaptığım işle seyircinin kalbini kazanabilmiş olmak, tanınabiliyor olmak, kariyeri buraya kadar getirebilmiş olmak çok büyük nimet.

5 SENEDE BİR DÖNÜŞÜM YAŞARIM

-İnsanların belli yaşlarda belli farkındalıkları olur, hatta bu farkındalıklar dönüm noktaları olur derler. 30'lar, 40'lar, 50'ler… Siz böyle bir dönüşüm yaşadınız mı?

Beş sene bir benimki (gülüyor). Benimkiler beşer senededir. Yani çok sürekli devam eden bir arayışım ve bir yolculuğum var. Ve canlı tutmaya çalışıyorum. Ve genel olarak yaptığım her şeyde hobilerim olsun, mesleğim olsun, mutfakta yaptığım yemek olsun, daha iyisini yapma ve her zaman öğrenme açlığında olan bir insan olduğum için çok fazla değişkenden geçti hayatım. Çok sevdiğim şeyleri bırakıp yerine çok sevdiğim başka şeyler koyabildim. Onun için şanslı hissediyorum açıkçası kendimi.

-Hayatı çok planlı değil de akışında yaşıyorsunuz gibi bir his aldım sizden. Öyle misinizdir?

Yani hayata genel olarak baktığım zaman bir de tarih seven birisi olarak plan yapmanın çok fazla bir alemi olmadığını düşünüyorum. Ulaşmak istediğimiz yerler var hepimizin hayatta ve genellikle ulaşmak istediğimiz yerler bizim mevcut yeterliliğimizden fazlasını bekliyor bizden. Dolayısıyla oraya varabilirsen, şans eseri gelebilirsen orada kalabilmek için eğer yeterli birikimin varsa ve bunun için idmanlıysan varlığını orada sürdürebilirsin. Ama sürekli orada bir şekilde emek verip daha iyisi için kendine bir savaş verip öğrenmenin verdiği mutlulukları yaşayıp ama orada durmayıp yoluna devam etmek lazım. O zaman hayat bize başarıları getiriyor, kişisel başarıları getiriyor. Bize daha çok mutluluk veren şeyleri bize getiriyor. Aynı şekilde evden çıkmak lazım ki başımıza bir şeyler gelsin. Bence yolculuğumuzun önemli bir parçası göze almak. Onun ötesinde de şansınızı ne kadar zorlarsanız… Çok sevdiğim bir yazarın, çok sevdiğim bir deyimi var: "Aradığın hazine girmeye korktuğun mağaranın dibinde yatıyor." diye. Dolayısıyla devam.

SENARYO İLK GELDİĞİNDE "YİNE Mİ KÖTÜ ADAM?" DEDİM

-Senaryo size ilk geldiğinde ne hissettiniz? Hangi hisle bu işin içinde olmalıyım dediniz?

"Yine mi kötü adam?" dedim. Daha eğlenceli oluyor. Kahraman karakterleri genellikle çok daha köşeli, belli. "Kahraman bunları yapamaz" listesiyle beraber geliyor. Öyle davranamaz, şöyle duramaz, o surat ifadesini yapamaz. Anti kahraman veya tırnak içerisinde "kötü" karakterleri, evrende o negatif enerjiyi o hikayede dolduran karakterleri oynadığınız zaman çok dipsiz bir kuyu. Onunla gerçekten ne istersen yapabiliyorsun. Benim için orada ölçü, genel olarak çalıştığım ortam, beraber çalıştığım oyuncular, yönetmen, görüntü yönetmeni bir dünya yaratıyor, bir ton var. Oranın içine yerleşmek lazım, oraya sığmak lazım. Elimizdeki sahne için emek vermek lazım ve ona odaklanmak lazım. Sahnenin ihtiyacını karşılamak lazım diye düşündüğüm için yaptığım işim günü gününü tutmuyor. Dolayısıyla her gün başka bir macera. Kötü karakterler daha eğlenceli oluyor ve kesinlikle mesaisi de daha az.

-Fragmandaki "Hayatta ihtimal dahilinde olmayan bir şey var mı ki?" sorusu dikkatimi çekti bir de. Siz bu soruya nasıl yanıt verirdiniz?

Birçok şeyi kendimiz yaratıyoruz. Başımıza bir şeyler geliyor, başımıza gelen şey hayatımızın yüzde 10'u, yüzde 15'i. Hadi bilemedin çok zor bir yerde yaşıyorsan yüzde 20'si. Nasıl tepki verdiğin hayatına kalanı. Nasıl karşıladığın, elindekiyle ne yaptığın hayatına kalanı. Bir sürü başarı ve mutluluk hikayesi var bunu doğru çıkartan. Yaklaşımımız o kadar önemli ki… Ve bir şekilde nefesimizi nereye üflersek, rüzgarımızı nereden alırsak, dümenimizi nereye kırarsak, küreği nereye çekersek bir şekilde o yöne doğru gidiyoruz. Yaşam bize bu imkanı veriyor.

-Son olarak "Romantik Komedi" filmine de değinmek istiyorum…

Çok severek çalıştığımız bir işti. Ketche'nin çok güzel bir şekilde rengarenk bir film çıkardığı, bir yönetmenlik yaptığı, çok güzel bir sinema eseri oldu o da.

-Romantik komedi deyince bana göre o türün en iyi filmi...

Galiba öyle oldu gerçekten. Çok kaliteli bir iş çıkarmayı başardık. Çok mutluyuz.

ROMANTİK KOMEDİ 3 ÇEKİLSE OYNAMAM!

-Serinin üçüncü filmi neden gelmedi?

Ben oynamam.

-Gerçekten mi?

Evet, her filmde rolüm azalıyor (gülüyor).

BİR YERE KADAR, BU SAATTEN SONRA GENÇLERE GİTMELERİ LAZIM

-Çekilme ihtimali var mı, ne düşünüyorsunuz?

Bilmem. Gençlere gitmeleri lazım bence bu saatten sonra. Bir yere kadar (gülüyor).