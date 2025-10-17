Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!

-Son olarak "Romantik Komedi" filmine de değinmek istiyorum…
Çok severek çalıştığımız bir işti. Ketche'nin çok güzel bir şekilde rengarenk bir film çıkardığı, bir yönetmenlik yaptığı, çok güzel bir sinema eseri oldu o da.
-Romantik komedi deyince bana göre o türün en iyi filmi...
Galiba öyle oldu gerçekten. Çok kaliteli bir iş çıkarmayı başardık. Çok mutluyuz.
ROMANTİK KOMEDİ 3 ÇEKİLSE OYNAMAM!
-Serinin üçüncü filmi neden gelmedi?
Ben oynamam.
-Gerçekten mi?
Evet, her filmde rolüm azalıyor (gülüyor).
BİR YERE KADAR, BU SAATTEN SONRA GENÇLERE GİTMELERİ LAZIM
-Çekilme ihtimali var mı, ne düşünüyorsunuz?
Bilmem. Gençlere gitmeleri lazım bence bu saatten sonra. Bir yere kadar (gülüyor).