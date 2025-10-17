Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!

5 SENEDE BİR DÖNÜŞÜM YAŞARIM

-İnsanların belli yaşlarda belli farkındalıkları olur, hatta bu farkındalıklar dönüm noktaları olur derler. 30'lar, 40'lar, 50'ler… Siz böyle bir dönüşüm yaşadınız mı?

Beş sene bir benimki (gülüyor). Benimkiler beşer senededir. Yani çok sürekli devam eden bir arayışım ve bir yolculuğum var. Ve canlı tutmaya çalışıyorum. Ve genel olarak yaptığım her şeyde hobilerim olsun, mesleğim olsun, mutfakta yaptığım yemek olsun, daha iyisini yapma ve her zaman öğrenme açlığında olan bir insan olduğum için çok fazla değişkenden geçti hayatım. Çok sevdiğim şeyleri bırakıp yerine çok sevdiğim başka şeyler koyabildim. Onun için şanslı hissediyorum açıkçası kendimi.