Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'daki rolünü anlattı! "Turgut Alp’le yeniden buluşmak yıllar sonra eski bir dostla kavuşmak gibi"

Kuruluş Osman'a yeniden Turgut Alp olarak katıldınız. Bu teklif ilk geldiğinde neler hissettiniz? Kararı neye göre verdiniz?

📌 Yıllar sonra böyle bir teklif almak benim için gerçekten büyük bir sürprizdi. Turgut Alp karakteriyle aramda güçlü bir bağ var; onu canlandırmak sadece bir rol değil, aynı zamanda manevi bir yolculuk benim için. İlk duyduğumda duygusal olarak çok etkilendim ama karar verirken sadece nostaljiyle hareket etmedim. Mehmet Bozdağ'ın vizyonu, projeye olan inancım ve senaryonun sunduğu yeni açılımlar bu kararı almamda belirleyici oldu.

Bu rol, sizin kariyerinizde ve izleyiciyle kurduğunuz bağda özel bir yere sahip. Yıllar sonra aynı karaktere dönmek nasıl bir deneyim oldu?

📌 Sanki yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim. Zamanla ben de değiştim, olgunlaştım; Turgut da öyle. Bu defa karaktere daha derin bir iç görüyle, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorum. Onu yeniden keşfetmek, izleyiciye farklı yönlerini sunmak benim için çok heyecan verici.