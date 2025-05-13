Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'daki rolünü anlattı! "Turgut Alp’le yeniden buluşmak yıllar sonra eski bir dostla kavuşmak gibi"

Mehmet Bozdağ'ın vizyonu ve yapım sürecine etkisi malum. Bu projeye yeniden dâhil olurken kendisiyle nasıl bir yaratıcı süreç yaşadınız?
📌 Mehmet Bozdağ'la çalışmak her zaman ilham verici. Hikâyeye, karakterlere ve tarihe olan hakimiyeti oyuncuya büyük bir güven veriyor. Bu süreçte ortak bir dil yakaladık. Turgut'u bugünün hikayesine nasıl entegre edeceğimizi birlikte detaylandırdık, adım adım inşa ettik.
Yeni dönemdeki Turgut Alp'i, geçmişte canlandırdığınız versiyonla karşılaştırdığınızda hangi farklılıkları ve derinlikleri görüyorsunuz?
📌 Eskiden Turgut daha ateşli, daha fevriydi. Şimdi ise yaşadıklarıyla birlikte daha dengeli, stratejik bir lider kimliğine büründü. Bu evrim oyunculuk anlamında bana yeni alanlar sundu. Fiziksel gücünün yanında artık daha çok içsel çatışmaları ve liderlik sorumluluğu ön planda.
Kostüm, set, aksiyon sahneleri gibi prodüksiyon unsurlarıyla bugünkü Kuruluş Osman'ın önceki dönem projelerden farkı sizce nedir?
📌 Teknoloji ve prodüksiyon kalitesi ciddi şekilde gelişmiş. Bu da özellikle aksiyon sahnelerinde hem daha gerçekçi hem de sinematografik bir etki yaratıyor. Kostümlerden ışık tasarımına kadar her detay bizi dönemin atmosferine yaklaştırıyor ve izleyiciye daha etkileyici bir deneyim sunuyor.