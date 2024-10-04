Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
08:30
Bir dönem ilgi ile takip edilen Cennet Mahallesi, sosyal medyada yine gündem oldu. Oyuncularının değişimi ise görenleri adeta şoke ediyor. Çağla Şıkel, Alişan, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi usta isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si Belemir Temizsoy, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Belemir'i görenler gözlerine inanamıyor. Şimdilerde şarkıcı Hadise'ye çok benzetilen genç oyuncu güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy, hayranlarıyla böyle buluşuyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...