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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!
Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 08:30

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Bir dönem ilgi ile takip edilen Cennet Mahallesi, sosyal medyada yine gündem oldu. Oyuncularının değişimi ise görenleri adeta şoke ediyor. Çağla Şıkel, Alişan, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi usta isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si Belemir Temizsoy, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Belemir'i görenler gözlerine inanamıyor. Şimdilerde şarkıcı Hadise'ye çok benzetilen genç oyuncu güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy, hayranlarıyla böyle buluşuyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut görenleri şoke ediyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Hadise’nin kopyası oldu! Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamıyor!

Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

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