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  • Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

dizisinde hayat verdiği Aliş karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu , son haliyle şaşırttı. İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde 'Aliş' karakterine hayat veren Seyit Karabulut, son görüntüsüyle şaşırttı. Aslen Trakyalı olan Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba... Dizinin 2007 yılında sona ermesi üzerine ekranlardan uzaklaşan Karabulut, sonrasında vatani görevini yapmak için 'ya gitti. Döndükten sonra Berdan 'nin sunduğu bir programın orkestrasında yer aldı. Cennet Mahallesi'nde üç sezon boyunca rol alan Karabulut, 'dan aile yaşantısına dair sık sık fotoğraf paylaşıyor. Sadece Seyit Karabulut değil bir çok çocuk oyuncu değişti ve kimisi ise evlendi. İşte değişimleriyle herkesi şaşırtan çocuk oyuncular…

Giriş Tarihi: 03.12.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 19:48
Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu
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Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

BİRSU DEMİR

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Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

BİRSU DEMİR

Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

BİRSU DEMİR

Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

BİRSU DEMİR

Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

ERHAN CAN KARTAL

Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

ERHAN CAN KARTAL

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