Cennet Mahallesi'nin kara çocuğu Aliş'in son haline bakın! Koca adam oldu

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Aliş karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Seyit Karabulut, son haliyle şaşırttı. İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde 'Aliş' karakterine hayat veren Seyit Karabulut, son görüntüsüyle şaşırttı. Aslen Trakyalı olan Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba... Dizinin 2007 yılında sona ermesi üzerine ekranlardan uzaklaşan Karabulut, sonrasında vatani görevini yapmak için Ankara'ya gitti. Döndükten sonra Berdan Mardini'nin sunduğu bir programın orkestrasında yer aldı. Cennet Mahallesi'nde üç sezon boyunca rol alan Karabulut, Instagram'dan aile yaşantısına dair sık sık fotoğraf paylaşıyor. Sadece Seyit Karabulut değil bir çok çocuk oyuncu değişti ve kimisi ise evlendi. İşte değişimleriyle herkesi şaşırtan çocuk oyuncular…