Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:50

Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o not ile sarsıldı: Onların her biri söylenmemiş, yarım kalmış, duyulmaya doyulmamış cümleler...

Asrın felaketi ile sarsılan Türkiye kaybettiklerine ağlarken bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücü ile çalışıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından yardımlar yağıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, sosyal medyada afet bölgesinden gelen çok sayıda fotoğraf paylaşılıyor. Enkazdan çıkan hatıralar ise görenleri hüzne boğuyor. Oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile duygularını dile getirdi. Bir kadının eşine baba olacağını müjdelediği notu paylaşan Ceyda Düvenci yazdıklarıyla takipçilerini ağlattı.