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Haberler Galeri Ceyda Düvenci'nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci'den kızına duygusal kutlama...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:13

Ceyda Düvenci'nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci'den kızına duygusal kutlama...

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşında! Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı kızı Melisa içindi. Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın bugün doğum günü. Ceyda Düvenci Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'nın 13. yaşını duygusal bir paylaşım ile kutladı. Melisa'yı kendi kızı gibi gören ve gözünden sakınan Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'ın paylaşımı da kalpleri ısıttı... İşte sevilen oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'in yeni yaşı için yaptığı o paylaşım...

Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci’den kızına duygusal kutlama...

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medyanın da en sevilen isimlerinden. Özel hayatı ile kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ceyda Düvenci oyunculuğunun yanı sıra çocuklarına çok düşkün bir anne...

Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci’den kızına duygusal kutlama...

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift anlaşarak boşanmıştı.

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Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci’den kızına duygusal kutlama...

Bülent Şakrak ile evliliğinden Ali adında oğlu olan Ceyda Düvenci anneliği ilk olarak ise kızı Melisa ile tatmıştı.

Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci’den kızına duygusal kutlama...

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa 13 yaşına bastı.

Ceyda Düvenci’nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci’den kızına duygusal kutlama...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı kızı Melisa içindi.

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