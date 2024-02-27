Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:13
Ceyda Düvenci'nin Serebral Palsi hastası kızı Melisa 13 yaşına bastı! Ceyda Düvenci'den kızına duygusal kutlama...
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 13 yaşında! Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı kızı Melisa içindi. Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın bugün doğum günü. Ceyda Düvenci Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'nın 13. yaşını duygusal bir paylaşım ile kutladı. Melisa'yı kendi kızı gibi gören ve gözünden sakınan Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'ın paylaşımı da kalpleri ısıttı... İşte sevilen oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'in yeni yaşı için yaptığı o paylaşım...