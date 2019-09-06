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  • Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı ve ...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü 'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, 'da paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. büyüdü. Görenlerin gözlerine inanamadığı Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Değişimi ile şaşırtan Ceylan'ın kızı Melodi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Ceylan, 35'inci sanat yılında sözü-müziği 'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışması için kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girmişti. Ceylan'ın kızı melodi annesinin izinden mi gidecek bilinmez ama Ceylan bu konudaki sorulara "Kızım şu an 'da çok iyi bir şirkette çalışıyor. Onun için bir süre daha orada kalması gerekiyor. En son giderken bana bir lafı çok koydu 'Ben çok hasret kaldım hepinize anne' dedi. Bana 'Kızı okuttun bunca zaman sanatçı mı yapacaksın?' dediler. Öyle bir şey yok. 9 yaşında bu işe başladım. 36 senedir bu işi yapıyorum. Babamla, ablamla düet yaptım. Melodi'nin sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Seda Abla'nın programında duydum şoke oldum. Yazın 'a yanıma geldi. Öyle mırıldanıyorduk düet fikri öyle çıktı." yanıtı vermişti. İşte Ceylan'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 07:13
Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü 'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, 'da paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. büyüdü. Görenlerin gözlerine inanamadığı Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Değişimi ile şaşırtan Ceylan'ın kızı Melodi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Ceylan, 35'inci sanat yılında sözü-müziği 'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışması için kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girmişti. Ceylan'ın kızı melodi annesinin izinden mi gidecek bilinmez ama Ceylan bu konudaki sorulara "Kızım şu an 'da çok iyi bir şirkette çalışıyor. Onun için bir süre daha orada kalması gerekiyor. En son giderken bana bir lafı çok koydu 'Ben çok hasret kaldım hepinize anne' dedi. Bana 'Kızı okuttun bunca zaman sanatçı mı yapacaksın?' dediler. Öyle bir şey yok. 9 yaşında bu işe başladım. 36 senedir bu işi yapıyorum. Babamla, ablamla düet yaptım. Melodi'nin sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Seda Abla'nın programında duydum şoke oldum. Yazın 'a yanıma geldi. Öyle mırıldanıyorduk düet fikri öyle çıktı." yanıtı vermişti. İşte Ceylan'ın kızı ve sizin için derlediğimiz ...

Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

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Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'nin değişimi dudak uçuklattı! İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve ünlü isimlerin çocukları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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