"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"

Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar?