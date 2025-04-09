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Haberler Galeri "CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:17

"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"

Geçtiğimiz haftaki boykot çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak kendisini sorumluluğa davet eden Yavuz Bingöl, Filistin'deki soykırıma da sessiz kalmıyor. Filistin'deki drama dikkat çekmek için konserler veren Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için bir mektup kampanyası başlatacağını açıkladı.

İLKER GEZİCİ
CHP’nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor diyen Yavuz Bingöl’den yardım çığlığı! Çocuklar açlıktan ot yiyor

Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için konserler veren Yavuz Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için de mektup kampanyası başlatacağını söyledi.

CHP’nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor diyen Yavuz Bingöl’den yardım çığlığı! Çocuklar açlıktan ot yiyor

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR
"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor. Kurşunu bombayı geçtim, milyonlarca çocuk açlıktan hastalıktan ölüyor" diyen Bingöl, İstanbul Valiliğiyle bir farkındalık yaratmayı planladığını belirtti.

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CHP’nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor diyen Yavuz Bingöl’den yardım çığlığı! Çocuklar açlıktan ot yiyor

"Boykot nasıl yapılırmış arkadaşlara göstereceğiz" diyen Bingöl, şöyle konuştu: "Bu sessizlik çok ağır geliyor bana. 25 gündür bir yardım TIR'ı girmedi Gazze'ye. Az önce Gazze'deki oğlumuz Yaser ile görüştüm. 'Ot yiyoruz Yavuz abi' diyor.

CHP’nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor diyen Yavuz Bingöl’den yardım çığlığı! Çocuklar açlıktan ot yiyor

Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail uçaklar ile kağıt atıyor. 'Bulunduğunuz bölgeyi terk edin' yazıyor kâğıtta. Nereye gidelim Yavuz abi diye soruyor. Ne yapsın bu insanlar?

CHP’nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor diyen Yavuz Bingöl’den yardım çığlığı! Çocuklar açlıktan ot yiyor

İki milyon insan gözümüzün önünde açlıktan ölüyor. Lütfen o bebeklerin sesi olun. Susmayın, sessizlik zulümdür." Herkesi tepki vermeye çağıran Bingöl, "Kızılay üzerinden gerçek çocuklardan başlayıp bunu kampanyaya dönüştüreceğim. Onların ağzından oradaki çocuklardan başlayarak mektup yazdıracağım herkese, dünya liderlerine. Bir gün bir yerde sözü geçen birinin vicdanı sızlar belki."