Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
08:17
"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"
Geçtiğimiz haftaki boykot çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mektup yazarak kendisini sorumluluğa davet eden Yavuz Bingöl, Filistin'deki soykırıma da sessiz kalmıyor. Filistin'deki drama dikkat çekmek için konserler veren Bingöl, Gazze'deki çocukların sesini duyurmak için bir mektup kampanyası başlatacağını açıkladı.