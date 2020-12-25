Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Ünlü oyuncu Seda Güven anne oldu. Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Seda Güven'in oğlu dünyaya geldi. Seda Güven ve Ali Güzel oğullarına Yiğit Ali adını verdiler. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede doğum yapan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali Güzel'in dünyaya gelişini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Güven paylaşımına 'Ben geldim' notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun takipçileri Güven'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Seda Güven'in paylaşımı sosyal medyanda gündem oldu. Hayranlarından Seda Güven'e tebrik mesajları yağdı. İşte çiçeği burnunda anne Seda Güven'in o paylaşımı…