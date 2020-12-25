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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Ünlü oyuncu oldu. Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı ile dünyaevine girmişti. Seda Güven'in dünyaya geldi. Seda Güven ve Ali Güzel oğullarına adını verdiler. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede doğum yapan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali Güzel'in dünyaya gelişini paylaşımıyla duyurdu. Güven paylaşımına 'Ben geldim' notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun takipçileri Güven'in paylaşımını yağmuruna tuttu. Seda Güven'in paylaşımı sosyal medyanda oldu. Hayranlarından Seda Güven'e mesajları yağdı. İşte Seda Güven'in o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:47
Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Ünlü oyuncu oldu. Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı ile dünyaevine girmişti. Seda Güven'in dünyaya geldi. Seda Güven ve Ali Güzel oğullarına adını verdiler. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede doğum yapan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali Güzel'in dünyaya gelişini paylaşımıyla duyurdu. Güven paylaşımına 'Ben geldim' notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun takipçileri Güven'in paylaşımını yağmuruna tuttu. Seda Güven'in paylaşımı sosyal medyanda oldu. Hayranlarından Seda Güven'e mesajları yağdı. İşte Seda Güven'in o paylaşımı…

Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Güzel oyuncu , 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı ile dünyaevine girmişti.

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Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Ünlü oyuncu oldu.

Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

'in dünyaya geldi. Seda Güven ve oğullarına adını verdiler.

Çiçeği burnunda anne Seda Güven oğlunun doğum müjdesini böyle verdi! Seda Güven’in oğlunun ismi…

Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede doğum yapan , Yiğit 'in dünyaya gelişini paylaşımıyla duyurdu.

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