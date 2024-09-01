Giriş Tarihi: 01.09.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
07:33
Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!
Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından Pembe Mutlu, sosyal medyada gündem oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Şimdilerde 69 yaşında olan Pembe Mutlu, ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'yu şimdi tanıyabilene aşk olsun. İşte Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...