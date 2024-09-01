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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 01.09.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 07:33

Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından Pembe Mutlu, sosyal medyada gündem oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Şimdilerde 69 yaşında olan Pembe Mutlu, ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'yu şimdi tanıyabilene aşk olsun. İşte Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biriydi... Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu'nun son hali görenleri adeta şoke etti.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

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Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın Nazlı’sı Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde! Tanıyabilene aşk olsun!

Şimdilerde 69 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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