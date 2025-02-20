Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
16:33
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım geldi!
90'lı yıllara damga vuran 'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, Nevin Torun'a ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşi Cenk Torun'un rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle zina davası açmıştı. Mahassine Merabet'ten, dizideki partneri Cenk Torun ile aşk yaşadığı iddialarının ardından ilk paylaşım geldi.