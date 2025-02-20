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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:33

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım geldi!

90'lı yıllara damga vuran 'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, Nevin Torun'a ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşi Cenk Torun'un rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle zina davası açmıştı. Mahassine Merabet'ten, dizideki partneri Cenk Torun ile aşk yaşadığı iddialarının ardından ilk paylaşım geldi.

Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet’ten ilk paylaşım geldi!

Çılgın Bediş'in Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet’ten ilk paylaşım geldi!

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

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Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet’ten ilk paylaşım geldi!

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet’ten ilk paylaşım geldi!

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun’un rol arkadaşıyla yasak aşk iddiası gündem olmuştu! Mahassine Merabet’ten ilk paylaşım geldi!

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

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