Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:06
Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...
'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, uzun süredir televizyon ekranlarında yayınlanan bir dizinin başrolüydü. Magazin dünyası aynı dizide başrolü paylaşan Faslı oyuncu Mahassine Merabet ve Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sarsıldı. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya 'zina' gerekçesi ile boşanma davası açtı!