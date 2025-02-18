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Haberler Galeri Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:06

Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...

'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, uzun süredir televizyon ekranlarında yayınlanan bir dizinin başrolüydü. Magazin dünyası aynı dizide başrolü paylaşan Faslı oyuncu Mahassine Merabet ve Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sarsıldı. Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya 'zina' gerekçesi ile boşanma davası açtı!

Deniz YUSUFOĞLU
Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...
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Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...

Çılgın Bediş'in Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

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Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Çılgın Bediş’in Oktay’ına 40 milyonluk boşanma davası! Çantasında cinsel ilaçlar çıktı: Set arkadaşıyla...

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

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