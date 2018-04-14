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'ya ünlüler akın etti

Giriş Tarihi: 14.04.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 18:09
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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Festivale Türkiye'den ünlü isimler çıkarma yaptı.

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini aldı.

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Oyuncu Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç günler öncesinden Amerika'ya gitti.

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Burcu Esmersoy'a ise nişanlısı Berk Suyabatmaz eşlik etti.

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Burcu Esmersoy

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti

Hadise'ye kız kardeşi drya Açıkgöz eşlik etti.

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'ya ünlüler akın etti
Coachella'ya Türk ünlüler akın etti
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