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Haberler Galeri Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'den takipçisine tokat gibi yanıt!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:59

Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'den takipçisine tokat gibi yanıt!

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu. Mutluluklarını bir bebekle taçlandıran çift, kızları Ada Siena Türkmen'i geçtiğimiz kasım ayında kucağına aldı. Son olarak çift 1 yaşına giren kızları için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü karelerini yayınlayan Elbirliler, çocuğu ile ilgili gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı.

Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’den takipçisine tokat gibi yanıt!

Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen Melodi Elbirlier, 2021 yılında ünlü şef Arda Türkmen ile dünyaevine girmişti. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' demişti.

Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’den takipçisine tokat gibi yanıt!

Ünlü ikili, mutlu birlikteliğini bir bebekle taçlandırmıştı.

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Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’den takipçisine tokat gibi yanıt!

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler ilk bebekleri Ada Siena Türkmen'i geçen kasım ayında kucaklarına almıştı.

Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’den takipçisine tokat gibi yanıt!

Çift, 1 yaşına basan kızları Ada Siena Türkmen için bir doğum günü partisi organize etti.

Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’den takipçisine tokat gibi yanıt!

Güzel fenomen ailesi ve yakın dostlarıyla kızının yeni yaşını kutladı.

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