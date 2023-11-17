Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
09:59
Çocuğu ile ilgili yoruma ateş püskürdü! Şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler'den takipçisine tokat gibi yanıt!
Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu. Mutluluklarını bir bebekle taçlandıran çift, kızları Ada Siena Türkmen'i geçtiğimiz kasım ayında kucağına aldı. Son olarak çift 1 yaşına giren kızları için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü karelerini yayınlayan Elbirliler, çocuğu ile ilgili gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı.